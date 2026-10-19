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Больницы Подмосковья получили 423 единицы оборудования для спасения недоношенных

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

423 единицы медицинского оборудования для спасения и выхаживания недоношенных детей передали больницам и перинатальным центрам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Региональные медучреждения получили инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорождённых, УЗИ- аппараты, фетальные мониторы, открытые реанимационные системы и другую технику.

«Общая стоимость поставленного в этом году оборудования для неонатологии составила 791 миллион рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Закупка современного медицинского оборудования в Московской области проводится по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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