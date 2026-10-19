В лесах Подмосковья в этом году с деревьев сняли 1400 рекламных конструкций

19 октября 2026, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сотрудники лесной охраны демонтировали в подмосковных лесах за девять месяцев свыше 1400 рекламных конструкций. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Земли лесного фонда обходят ежедневно. В первую очередь проверяют территории, примыкающие к населённым пунктам – дачным посёлкам и деревням. Именно там недобросовестные предприниматели часто размещают щиты, баннеры и растяжки с рекламой товаров и услуг, рассчитанной на местных жителей.



Конструкции крепят к стволам деревьев гвоздями, саморезами и проволокой. Такое крепление открывает путь грибковым спорам и насекомым-вредителям. Ствол постепенно разрушается, а устойчивость дерева к болезням снижается.

«За девять месяцев этого года с деревьев в лесах региона сняли 1424 рекламные конструкции. Однако мы не ограничиваемся демонтажом, а передаём материалы в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Штрафы ощутимые, и это далеко не самая высокая цена по сравнению с ущербом, который наносится подмосковным лесам», – сказал председатель Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.