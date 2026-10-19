На строительстве поликлиники в Балашихе завершили кладку стен
Поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, строят в составе жилого комплекса «Гранель Алексеевская Роща» на территории округа Балашиха. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Общая площадь поликлиники составляет около 5 600 квадратных метров.
«В настоящее время на объекте уже завершили кладочные работы, на этажах ведется оштукатуривание стен. Продолжается монтаж систем водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции», — говорится в сообщении.Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.
Приём в поликлинике будут вести врачи общей практики и узкие специалисты: хирург, эндокринолог, уролог, невролог и другие.