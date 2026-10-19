Порядка 30 000 жителей Подмосковья проверили здоровье на работе с начала лета
Жители Московской области могут пройти диспансеризацию или профосмотр на рабочем месте. С начала лета такой возможностью воспользовались около 30 000 человек, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Медицинские бригады выезжают для проведения обследований на предприятия, в учреждения образования и другие организации.
«Рабочий график не всегда позволяет посетить поликлинику в будние дни, однако регулярные профилактические обследования имеют особое значение для раннего выявления заболевания. С начала лета выездные бригады врачей осмотрели почти 30 000 работников предприятий и организаций Подмосковья. Тех, у кого выявлены отклонения, направили на углублённую диагностику», – сказал Забелин.Чтобы узнать результаты диспансеризации, не нужно идти в поликлинику. Это можно сделать на телемедицинской консультации с врачом.
Записаться на диспансеризацию в поликлинике можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», с помощью инфомата в поликлинике, чат-бота Денис в мессенджере MAX, а также по телефону 122.