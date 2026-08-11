Больницы Подмосковья получили 55 новых операционных столов

11 августа 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

55 современных операционных столов передали больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Новые столы совместимы с различным диагностическим и хирургическим оборудованием и позволяют изменять положение пациента в зависимости от типа операции.





«Общая стоимость 55 столов составила около 160 миллионов рублей. До конца года медучреждения региона получат ещё 15 единиц такого оборудования. Всего на их закупку направили свыше 210 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.