В Подмосковье отметили снижение заболеваемости алкоголизмом

11 августа 2026, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Заболеваемость алкоголизмом в Московской области снизилась с начала текущего года на 11%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В январе 2026 года алкогольную зависимость диагностировали примерно у 615 человека на 100 тысяч населения, а сейчас этот показатель составляет около 569 на 100 тысяч населения.





«Для борьбы с алкоголизмом мы ведём целенаправленную профилактическую работу, которая охватывает все категории населения, включая подростков. В рамках работы проводятся просветительские мероприятия, дискуссии с участием специалистов и консультации. В результате удалось достичь снижения заболеваемости на 11%», — сказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист регионального Минздрава Виталий Холдин.