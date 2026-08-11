К отопительному сезону подготовили около 32 тысяч домов Подмосковья

11 августа 2026, 12:59

оригинал Фото: медиасток.рф

31 805 многоквартирных домов Московской области уже получили паспорта готовности к новому отопительному сезону. Об этом доложил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами ведомств и округов Подмосковья министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.





Он отметил, что работа по получению паспортов готовности выполнена в настоящее время на 60%.

«Всего у нас 53 009 многоквартирных домов. Паспорта готовности получили 31 805 объектов. И мы ставим срок до 10 сентября: к этому времени муниципалитеты с управляющими компаниями должны подготовить 100% этих документов», — сказал Даниленко.

«Сейчас инспекторы осмотрели 37 106 домов и оставили замечания по 18 864 объектам. 73% выявленных неполадок уже устранены», — подчеркнул Даниленко.