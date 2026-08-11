Путин отметил эффективность транспортной системы столичного региона

11 августа 2026, 13:46

оригинал Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Общественный транспорт Москвы и Подмосковья стал работать гораздо эффективнее. Это отметил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития транспорта, сообщает пресс-служба «Единой России».





Глава государства подчеркнул, что состояние транспортной системы входит в число приоритетных вопросов для региональных и муниципальных властей.





«Москва и Московская область вместе реализовали проект трансформации старых пригородных электричек в наземное метро. Четыре центральных диаметра связали столицу и Подмосковье, улучшив транспортное обслуживание миллионов жителей», — сказал Путин.