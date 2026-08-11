Путин отметил эффективность транспортной системы столичного региона
Общественный транспорт Москвы и Подмосковья стал работать гораздо эффективнее. Это отметил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития транспорта, сообщает пресс-служба «Единой России».
Глава государства подчеркнул, что состояние транспортной системы входит в число приоритетных вопросов для региональных и муниципальных властей.
«Москва и Московская область вместе реализовали проект трансформации старых пригородных электричек в наземное метро. Четыре центральных диаметра связали столицу и Подмосковье, улучшив транспортное обслуживание миллионов жителей», — сказал Путин.Он добавил, что жители отмечают высокое качество единой транспортной системы столичной агломерации, и подчеркнул важность обновления парка автобусов и подвижного состава железных дорог.
Депутат Госдумы Александр Коган рассказал, что в Московской области за последние пять лет по народной программе «Единой России» обновили свыше трёх с половиной тысяч автобусов. До конца сентября на линии выйдут еще 260 новых машин, а в будущем году — 650.
Число жалоб на работу подмосковного общественного транспорта снизилось с 2021 года на треть, а пассажиропоток увеличился почти на 158 млн человек в год.