Больницы Подмосковья получили 86 единиц нового эндоскопического оборудования
86 единиц современного эндоскопического оборудования передали больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В число новой медтехники вошли артроскопические стойки, видеогастроскопы, видеоколоноскопы и пр.
«Эндоскопия обеспечивает точную диагностику и малотравматичные операции, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается. С начала года медучреждения региона получили 86 единиц такой техники общей стоимостью 463,9 млн рублей. До конца года поступит ещё 164 эндоскопических аппарата», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Медицинское оборудование в регионе закупают в рамках национального «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.