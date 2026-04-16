Мособлводоканал подготовил илососную технику к летнему сезону
Работа специалистов Мособлводоканала во многом зависит от использования специализированной техники и оборудования. Одним из ключевых элементов автопарка остаются илососные машины, которые позволяют повысить эффективность обслуживания и ускорить очистку канализационных сетей и колодцев, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На балансе предприятия находится около 50 таких машин. В преддверии летнего сезона каждая из них проходит обязательный технический осмотр для подтверждения готовности к эксплуатации.
Илососная машина представляет собой специализированную технику, предназначенную для очистки канализационных колодцев, септиков, отстойников и других резервуаров от жидких и полужидких отходов. За счет вакуумного насоса оборудование обеспечивает оперативное и безопасное удаление ила, песка и плотных загрязнений с последующей транспортировкой в герметичную цистерну.
Такая техника широко применяется при устранении засоров в канализационных сетях, очистке технологических емкостей и пескоуловителей, а также при откачке воды из подвалов, траншей и водоемов.
Конструкция машины включает вакуумный насос, герметичную цистерну, всасывающий шланг, систему управления и набор дополнительных насадок, используемых для размыва и удаления твердых отложений.
Принцип работы заключается в создании разрежения в цистерне, за счет чего отходы втягиваются через шланг в резервуар. После заполнения емкости содержимое выгружается под давлением, а оборудование проходит обязательную промывку для предотвращения образования осадка.
