В Химках ввели в эксплуатацию новостройку на 324 квартиры

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 324 квартиры, построенный в составе жилого комплекса «Фрунзенский» на территории Химок, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Дом состоит из двух восьмиэтажных корпусов. На подземном этаже размещается паркинг на 136 машин, а в подъездах — комнаты для консьержей.





«Общая площадь дома составляет свыше 12 600 квадратных метров. Квартиры сдаются без внутренних перегородок, что позволяет собственникам обустроить пространство по своим потребностям и вкусам. В каждой квартире есть балкон», — говорится в сообщении.