В МФЦ Подмосковья проходит социальная акция по безопасности на дорогах

16 апреля 2026, 09:51

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь!» проводят в подмосковных офисах «Мои документы» сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Автоинспекторы беседуют с посетителями и сотрудникам МФЦ на тему соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание при этом уделяется использованию ремней безопасности.





«Специалисты разъясняют, как работают эти ремни и за счёт чего значительно снижают тяжесть травм при резком торможении и авариях», — говорится в сообщении.