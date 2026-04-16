В МФЦ Подмосковья проходит социальная акция по безопасности на дорогах
Социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь!» проводят в подмосковных офисах «Мои документы» сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Автоинспекторы беседуют с посетителями и сотрудникам МФЦ на тему соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание при этом уделяется использованию ремней безопасности.
«Специалисты разъясняют, как работают эти ремни и за счёт чего значительно снижают тяжесть травм при резком торможении и авариях», — говорится в сообщении.Отдельной темой бесед стали детские автокресла: специалисты рассказывают, как их правильно выбирать и использовать.
Акции уже состоялись в МФЦ в Химках, Серпухове, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Кашире, Домодедове, Дубне и Волоколамске.