Больницы Подмосковья получили 90 единиц офтальмологического оборудования

18 июня 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 90 единиц современного оборудования для диагностики и лечения заболеваний глаз поступило в больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«С начала года в наши медицинские организации поставили уже 90 единиц офтальмологического оборудования на сумму почти 260 миллионов рублей. До конца года поступит ещё 38 единиц такой техники», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.