Больницы Подмосковья получили 90 единиц офтальмологического оборудования
Около 90 единиц современного оборудования для диагностики и лечения заболеваний глаз поступило в больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«С начала года в наши медицинские организации поставили уже 90 единиц офтальмологического оборудования на сумму почти 260 миллионов рублей. До конца года поступит ещё 38 единиц такой техники», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.Офтальмологическая техника, включая различные лазеры, хирургические системы и ретинальные камеры, поступила в 20 больниц Московской области. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».