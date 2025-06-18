Подмосковье планирует подписать на ПМЭФ соглашения на 300 млрд рублей инвестиций
Делегация Московской области планирует подписать на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме соглашения о развитии бизнеса на рекордную для региона сумму инвестиций: 300 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Подмосковье всегда серьезно готовится к ПМЭФ, и большинство достигнутых здесь договоренностей успешно реализуются. С 2014 года мы заключили около 250 инвестиционных соглашений на сумму более одного триллиона рублей. В этот раз планируем заключить ещё более 40 соглашений — это более 300 млрд инвестиций и 15 тысяч новых рабочих мест для региона», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, возглавляющий подмосковную делегацию.Он добавил, что в рамках форума представители Подмосковья встретятся с партнёрами из Китая, ОАЭ, Ирана, Турции и Республики Беларусь.
Петербургский международный экономический форум — 2025 стартовал в среду, 18 июня, и продолжит работать до 21 июня. В работе форума примут участие около 20 тысяч человек из 140 стран.