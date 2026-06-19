Больницы Подмосковья получили более 100 единиц реабилитационного оборудования

19 июня 2026, 11:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

109 единиц оборудования для медицинской реабилитации получили больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Региона закупил аппараты для механотерапии, тренажеры с биологической обратной связью, комплексы для тренировки координации движений и равновесия, а также для восстановления двигательной активности и пр.





«С начала 2026 года в наши больницы поступили 109 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 125 миллионов рублей. Новую медтехнику врачи уже используют в работе», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.