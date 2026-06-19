В медучреждения Подмосковья привлекли за пять лет около двух тысяч врачей

19 июня 2026, 09:47

оригинал Фото: istockphoto.com/demaerre

Почти две тысяч врачей устроились на работу в медицинские учреждения Московской области за последние пять лет. Привлечь специалистов помогли меры поддержки. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Брынцалов отметил, что из-за близости к столице Подмосковью потребовались дополнительные стимулы, чтобы медики сделали выбор в пользу области.





«Мы обязаны предложить целый комплекс мер, охватывающий и жильё, и быт, и профессиональный рост, и саму среду, в которой будет работать специалист. Поэтому мы выстроили в регионе комплексную систему поддержки наших медиков. И кадры удалось привлечь. В 2021 году в Подмосковье работали 25,1 тыс. врачей, в 2026 году — уже более 27 тысяч», — сказал Брынцалов.