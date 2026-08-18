В селе Красный Путь отремонтировали бывшую казарму
Здание казармы в селе Красный Путь округа Домодедово, много лет простоявшее заброшенным, восстановили и будут использовать как склад чая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Одноэтажную постройку общей площадью около 775 квадратных метров возвели 68 лет назад. В конце 90-х воинскую часть расформировали, здание вместе с другой недвижимостью военного городка передали муниципалитету, и с тех пор оно не использовалось.
«С течением времени казарма начала разрушаться, пока это имущество не приобрёл новый собственник, который решил провести капитальный ремонт», — говорится в сообщении.В бывшей казарме обновили фундамент, кровлю, стены и перекрытия, провели отделку помещений и подключили объект к инженерным сетям.