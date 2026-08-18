В селе Красный Путь отремонтировали бывшую казарму

18 августа 2026, 11:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание казармы в селе Красный Путь округа Домодедово, много лет простоявшее заброшенным, восстановили и будут использовать как склад чая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Одноэтажную постройку общей площадью около 775 квадратных метров возвели 68 лет назад. В конце 90-х воинскую часть расформировали, здание вместе с другой недвижимостью военного городка передали муниципалитету, и с тех пор оно не использовалось.





«С течением времени казарма начала разрушаться, пока это имущество не приобрёл новый собственник, который решил провести капитальный ремонт», — говорится в сообщении.