Назван срок восстановления электричества в Орехово-Зуевском округе

18 августа 2026, 11:13

оригинал Фото: istockphoto.com/BulentBARIS

Несколько населённых пунктов в Орехово-Зуевском округе остались без электричества из-за падения дрона на линию электропередачи в ночь на 18 августа. О сроках возобновления подачи ресурса рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.





Он отметил, что инцидент затронул почти 20 тысяч жителей в городе Ликино-Дулёво и ряде малых населённых пунктов. Сейчас без света остаются около 2 700 человек, но эту проблему решат в течение часа.





«По состоянию на три часа утра были обесточены две подстанции. Подача электричества прекратилась для почти 20 тысяч жителей, под отключение попали 26 социально значимых объектов, включая восемь котельных, шесть ВЗУ и две канализационно-насосные станции. К 10:00 отключёнными оставались 2 700 жителей. Подключение ведётся через дизель-генераторы, электроснабжение восстановят за час», — сказал Воропанов.