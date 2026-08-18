Назван срок восстановления электричества в Орехово-Зуевском округе
Несколько населённых пунктов в Орехово-Зуевском округе остались без электричества из-за падения дрона на линию электропередачи в ночь на 18 августа. О сроках возобновления подачи ресурса рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Он отметил, что инцидент затронул почти 20 тысяч жителей в городе Ликино-Дулёво и ряде малых населённых пунктов. Сейчас без света остаются около 2 700 человек, но эту проблему решат в течение часа.
«По состоянию на три часа утра были обесточены две подстанции. Подача электричества прекратилась для почти 20 тысяч жителей, под отключение попали 26 социально значимых объектов, включая восемь котельных, шесть ВЗУ и две канализационно-насосные станции. К 10:00 отключёнными оставались 2 700 жителей. Подключение ведётся через дизель-генераторы, электроснабжение восстановят за час», — сказал Воропанов.Он добавил, что параллельно ведётся ремонт повреждённой линии электропередачи. Завершить эту работу и подключить пользователей через постоянную схему электроснабжения должны к полудню.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности жители Московской области могут получать через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.