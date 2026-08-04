Больницы Подмосковья получили более 160 единиц реабилитационного оборудования
164 единицы спецоборудования для медицинской реабилитации передали больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В число закупленной медтехники вошли тренажеры с биологической обратной связью, устройства для тренировки баланса и координации, роботизированные комплексы для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей и прочая аппаратура.
«Новое оборудование помогает сделать реабилитацию более доступной и эффективной. На закупку 164 единиц направили более 158 млн рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Современная медицинская техника закупается в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».