Больницы Подмосковья получили более 160 единиц реабилитационного оборудования

04 августа 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

164 единицы спецоборудования для медицинской реабилитации передали больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





В число закупленной медтехники вошли тренажеры с биологической обратной связью, устройства для тренировки баланса и координации, роботизированные комплексы для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей и прочая аппаратура.





«Новое оборудование помогает сделать реабилитацию более доступной и эффективной. На закупку 164 единиц направили более 158 млн рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.