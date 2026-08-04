Юных жителей Подольска пригласили на бесплатные воркаут-тренировки

04 августа 2026, 10:04

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Бесплатные спортивные тренировки проводят для детей и подростков на воркаут-площадке в парке имени Талалихина в Подольске по субботам. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятия организованы в рамках федерального проекта «Прорыв к здоровью». Участники учатся правильно подтягиваться, отжиматься и пр. Особое внимание при этом уделяется технике безопасности.





«Мы проводим разминки, тренировки и конкурсы, вовлекая детей в активный образ жизни и демонстрируя возможности воркаута. Эти мастер-классы по воркауту и воздушно-силовой атлетике открыты для всех желающих, независимо от уровня физподготовки», — рассказала чемпионка Московской области по воздушно-силовой атлетике Аида Сахибова.