Юных жителей Подольска пригласили на бесплатные воркаут-тренировки
Бесплатные спортивные тренировки проводят для детей и подростков на воркаут-площадке в парке имени Талалихина в Подольске по субботам. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятия организованы в рамках федерального проекта «Прорыв к здоровью». Участники учатся правильно подтягиваться, отжиматься и пр. Особое внимание при этом уделяется технике безопасности.
«Мы проводим разминки, тренировки и конкурсы, вовлекая детей в активный образ жизни и демонстрируя возможности воркаута. Эти мастер-классы по воркауту и воздушно-силовой атлетике открыты для всех желающих, независимо от уровня физподготовки», — рассказала чемпионка Московской области по воздушно-силовой атлетике Аида Сахибова.Занятия начинаются в 11:30. Возрастные ограничения — 6+.