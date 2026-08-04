В коттеджном посёлке «Кембридж» под Истрой построили ещё восемь домов

04 августа 2026, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство ещё восьми малоэтажных домов завершили в коттеджном ЖК «Кембридж», расположенном в деревне Красный Посёлок округа Истра. Новостройкам выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Дома, как и весь жилой комплекс, выполнены в стиле классического английского городка.





«Всего в проекте запланированы семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. На территории «Кембриджа» работает свой детский сад, есть различные детские и спортивные площадки, зона для выгула собак, а также обустроены пять бульваров», — говорится в сообщении.