На бесплатное питание школьников в Подмосковье выделили более 16,5 млрд рублей
Свыше 16,5 млрд рублей заложено в бюджете Московской области на бесплатное питание школьников в текущем году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Бесплатное питание положено всем младшеклассникам, а также относящимся к льготным категориям ученикам 5-11 классов.
«Мы понимаем, что для многих семей это значительная статья расходов, поэтому помощь должна быть адресной и ощутимой», — отметил Игорь Брынцалов.Льготниками являются дети участников специальной военной операции, школьники из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, некоторые муниципалитеты установили дополнительные льготы. Например, в Электростали бесплатный школьный обед положен ученикам с болезнями ЖКТ и почек, а в Ленинском округе — детям из семей вынужденных переселенцев.