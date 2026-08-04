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На бесплатное питание школьников в Подмосковье выделили более 16,5 млрд рублей

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 16,5 млрд рублей заложено в бюджете Московской области на бесплатное питание школьников в текущем году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.



Бесплатное питание положено всем младшеклассникам, а также относящимся к льготным категориям ученикам 5-11 классов.

«Мы понимаем, что для многих семей это значительная статья расходов, поэтому помощь должна быть адресной и ощутимой», — отметил Игорь Брынцалов.
Льготниками являются дети участников специальной военной операции, школьники из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, некоторые муниципалитеты установили дополнительные льготы. Например, в Электростали бесплатный школьный обед положен ученикам с болезнями ЖКТ и почек, а в Ленинском округе — детям из семей вынужденных переселенцев.
Лев Каштанов

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