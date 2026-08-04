На бесплатное питание школьников в Подмосковье выделили более 16,5 млрд рублей

04 августа 2026, 10:06

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 16,5 млрд рублей заложено в бюджете Московской области на бесплатное питание школьников в текущем году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Бесплатное питание положено всем младшеклассникам, а также относящимся к льготным категориям ученикам 5-11 классов.





«Мы понимаем, что для многих семей это значительная статья расходов, поэтому помощь должна быть адресной и ощутимой», — отметил Игорь Брынцалов.