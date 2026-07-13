В Подмосковье запустили ИИ-помощника по электронным торгам и закупкам

13 июля 2026, 12:34

Видео: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

ИИ-ассистент начал работать на Едином портале торгов Московской области. Он готов круглосуточно отвечать на вопросы, касающиеся госзакупок и аукционов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета по конкурентной политике.





Теперь пользователям не придётся самостоятельно просматривать различные тематические документы и инструкции: для получения необходимой информации достаточно нажать кнопку «Спросить ассистента», размещённую в правом нижнем углу сайта.





«Мы делаем работу с Единым порталом торгов максимально удобной и понятной для пользователей. ИИ-ассистент теперь помогает мгновенно находить нужную информацию. Задаёте вопрос на портале и получаете ответ со ссылкой на источник. Это экономит время и, главное, даёт актуальную информацию, что особенно важно в эпоху переизбытка данных», — рассказала министр областного правительства по конкурентной политике Светлана Журавлёва.