Больницы Подмосковья получили более 230 единиц эндоскопического оборудования
231 единицу оборудования для эндоскопии передали медицинским учреждениям Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Больницы и поликлиники региона получили, в частности, эндовидеохирургические комплексы, лапароскопические стойки, видеоколоноскопы, видеогастроскопы и другую технику.
«Общая стоимость закупленного эндоскопического оборудования составила более двух миллиардов рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона.Современную медицинскую технику в Московской области приобретают по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».