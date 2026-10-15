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Больницы Подмосковья получили более 230 единиц эндоскопического оборудования

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

231 единицу оборудования для эндоскопии передали медицинским учреждениям Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Больницы и поликлиники региона получили, в частности, эндовидеохирургические комплексы, лапароскопические стойки, видеоколоноскопы, видеогастроскопы и другую технику.

«Общая стоимость закупленного эндоскопического оборудования составила более двух миллиардов рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона.
Современную медицинскую технику в Московской области приобретают по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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