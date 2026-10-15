Больницы Подмосковья получили более 230 единиц эндоскопического оборудования

15 октября 2026, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

231 единицу оборудования для эндоскопии передали медицинским учреждениям Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Больницы и поликлиники региона получили, в частности, эндовидеохирургические комплексы, лапароскопические стойки, видеоколоноскопы, видеогастроскопы и другую технику.





«Общая стоимость закупленного эндоскопического оборудования составила более двух миллиардов рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона.