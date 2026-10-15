В лесах Подмосковья с начала года потерялись около 700 человек

15 октября 2026, 11:11

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

698 человек заблудились в подмосковных лесах в текущем году, в том числе 244 человека — с начала осени. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Информация о «потеряшках» поступает в единую службу экстренных вызовов «Система-112», а оттуда — в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. В поисках вместе с участковыми лесничими участвуют спасатели и волонтёры «ЛизаАлерт».





«Розыск заблудившихся ведётся днём и ночью. Каждый такой поиск — это история со счастливым концом. Но лучше, чтобы этих историй было как можно меньше», — отметил председатель Комлесхоза региона Алексей Ларькин.