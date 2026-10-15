Ткацкую фабрику в Павловском Посаде посетила делегация из Китая

15 октября 2026, 11:27

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Делегация из города Чэнду китайской провинции Сычуань посетила фабрику «Павлово-Посадский шёлк». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Фабрика является одним из старейших местных предприятий. Её основали более 200 лет назад: в 1812 году. Она входит в гильдию поставщиков Московского Кремля.





«На фабрике традиции органично сочетаются с передовыми технологиями. Сегодня здесь выпускают широкий спектр продукции: от церковных и портьерных тканей до инженерных материалов для транспортной безопасности и промышленности», — говорится в сообщении.