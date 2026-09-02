Больницы Подмосковья получили более 250 аппаратов для функциональной диагностики
Свыше 250 единиц оборудования для функциональной диагностики передали медицинским учреждениям Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В число поставленной техники вошли холтеры, аппараты ЭКГ, плетизмографы и спирографы.
«Современное диагностическое оборудование является ключевым инструментом в борьбе с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Оно позволяет выявлять патологии на ранних сроках и подбирать оптимальное лечение. С начала 2026 года больницы Подмосковья получили 251 единицу такой медтехники общей стоимостью около 160 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Закупка современной медицинской техники проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».