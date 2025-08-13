Больницы Подмосковья получили более 60 аппаратов ЭКГ на 37 млн рублей

13 августа 2025, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В больницы Московской области с начала года поступило свыше 60 нового оборудования для проведения электрокардиографии. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.







«Аппараты ЭКГ позволяют вовремя выявить у пациента патологии сердечно-сосудистой системы и начать лечение. В этом году для больниц закуплено 62 единицы такого оборудования почти на 37 млн рублей. Медоборудование поступило в 10 медицинских организаций региона – Видновскую, Домодедовскую, Одинцовскую, Орехово-Зуевскую, Щёлковскую и другие больницы», – отметил Забелин.