Достижения.рф

Как сохранить сердце ребёнка здоровым: советы подмосковных врачей

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Забота о здоровье сердечно-сосудистой системы с самого раннего детства позволяет предотвратить множество проблем в будущем. Врачи НИКИ детства дали советы, которые сохранят сердце и сосуды ребёнка здоровыми.



«Одна из основ здоровья – сбалансированное питание. Рацион ребёнка должен включать фрукты и овощи, нежирное мясо, рыбу, цельнозерновые продукты. Ограничьте потребление соли, сахара и фастфуда. Правильное питание помогает контролировать вес, уровень холестерина и артериальное давление», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Она также подчеркнула важность регулярных физических упражнений. Они укрепляют сердце и сосуды, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно при наличии избыточной массы тела. Нужно подобрать вид активности, который будет интересен ребёнку.

К повышению артериального давления может привести нарушение режима дня, в том числе недостаток сна. Поэтому необходимо убедиться, что ребёнок спит достаточно, и его сон качественный.
«Негативно влиять на сердечно-сосудистую систему может стресс. Помогите ребёнку научиться справляться с ним экологично, например, с помощью релаксации. С детства прививайте здоровый образ жизни, в котором нет места вейпам, сигаретам и энергетикам», – добавила врач-кардиолог НИКИ детства Анастасия Соколова.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, с 11 по 17 августа в России проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в честь Международного дня здорового сердца, который отмечается 11 августа.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0