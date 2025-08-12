Как сохранить сердце ребёнка здоровым: советы подмосковных врачей
Забота о здоровье сердечно-сосудистой системы с самого раннего детства позволяет предотвратить множество проблем в будущем. Врачи НИКИ детства дали советы, которые сохранят сердце и сосуды ребёнка здоровыми.
«Одна из основ здоровья – сбалансированное питание. Рацион ребёнка должен включать фрукты и овощи, нежирное мясо, рыбу, цельнозерновые продукты. Ограничьте потребление соли, сахара и фастфуда. Правильное питание помогает контролировать вес, уровень холестерина и артериальное давление», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Она также подчеркнула важность регулярных физических упражнений. Они укрепляют сердце и сосуды, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно при наличии избыточной массы тела. Нужно подобрать вид активности, который будет интересен ребёнку.
К повышению артериального давления может привести нарушение режима дня, в том числе недостаток сна. Поэтому необходимо убедиться, что ребёнок спит достаточно, и его сон качественный.
«Негативно влиять на сердечно-сосудистую систему может стресс. Помогите ребёнку научиться справляться с ним экологично, например, с помощью релаксации. С детства прививайте здоровый образ жизни, в котором нет места вейпам, сигаретам и энергетикам», – добавила врач-кардиолог НИКИ детства Анастасия Соколова.Как напомнили в подмосковном Минздраве, с 11 по 17 августа в России проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в честь Международного дня здорового сердца, который отмечается 11 августа.