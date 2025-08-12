В Щёлковской больнице пациентке удалили кисту размером с плод помело

12 августа 2025, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковской больницы удалили пациентке кисту с волосами размером с плод помело. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





71-летняя женщина была доставлена в больницу бригадой скорой помощи с жалобами на острую боль внизу живота и в пояснице. Ранее её уже беспокоили такие симптомы, но к врачам она не обращалась.



В ходе обследования врачи обнаружили перекрут придатков матки и объёмное образование до 20 см в диаметре. Пациентку срочно направили на операцию.

«Через рассечение передней брюшной стенки мы удалили новообразование и сразу направили на гистологическое исследование. Оно оказалось доброкачественной дермоидной кисой яичника, внутри которой находилась слизеобразная масса из жировой ткани и волос», – рассказала заведующая гинекологическим отделением Щёлковской больницы Ольга Червинская.