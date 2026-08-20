Больницы Подмосковья получили более 70 единиц наркозно-дыхательного оборудования
72 единицы современного наркозно-дыхательного оборудования поступили в 25 больниц Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Оборудование используется для проведения общей анестезии и обеспечивает поддержку дыхания пациента в ходе операции.
«С начала 2026 года стационары Подмосковья получили 72 единицы такой техники на сумму почти 345 миллионов рублей. До конца года планируется поставить ещё десять единиц», — рассказал зампред правительства Московской области — глава Минздрава региона Максим Забелин.Современное медоборудование в Подмосковье закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».