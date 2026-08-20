Коммунальщикам Пушкинского округа передали четыре машины для аварийных бригад
Четыре автомобиля марки «Газель», предназначенные для транспортировки аварийных бригад, получили коммунальные службы Пушкинского округа. Ключи от машин вручил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Новые автомобили позволят специалистам быстрее реагировать на нештатные ситуации.
«Всего в текущем году на предприятие «Пушкинские коммунальные системы» поступили 24 единицы различной техники. Это полностью закрывает текущие потребности организации», — отмечается в сообщении.В ходе визита глава округа отметил важность цифровизации коммунальной сферы и добавил, что эта работа ведётся успешно. В настоящее время датчиками, отсылающими информацию в единую диспетчерскую в режиме реального времени, оборудованы 84 муниципальных коммунальных объекта из 151. Подключить к системе оставшиеся планируется до конца 2027 года.