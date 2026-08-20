Достижения.рф

Коммунальщикам Пушкинского округа передали четыре машины для аварийных бригад

Максим Красноцветов (справа). Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Четыре автомобиля марки «Газель», предназначенные для транспортировки аварийных бригад, получили коммунальные службы Пушкинского округа. Ключи от машин вручил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Новые автомобили позволят специалистам быстрее реагировать на нештатные ситуации.

«Всего в текущем году на предприятие «Пушкинские коммунальные системы» поступили 24 единицы различной техники. Это полностью закрывает текущие потребности организации», — отмечается в сообщении.
В ходе визита глава округа отметил важность цифровизации коммунальной сферы и добавил, что эта работа ведётся успешно. В настоящее время датчиками, отсылающими информацию в единую диспетчерскую в режиме реального времени, оборудованы 84 муниципальных коммунальных объекта из 151. Подключить к системе оставшиеся планируется до конца 2027 года.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0