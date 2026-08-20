В Реутове разработали стратегию продления статуса наукограда

20 августа 2026, 10:38

оригинал Фото: медиасток.рф

Статус наукограда действует для Реутова до конца 2027 года. Для того, чтобы продлить его, в округе разработали стратегию социально-экономического развития на 2027–2042 годы.





Этот документ обсудили в ходе круглого стола, участие в котором приняли представители местных предприятий, эксперты и общественники, а также спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Стратегия отвечает всем нормам, обязательным для наукоградов.





«Реутов является наукоградом уже почти 23 года. Ежегодный мониторинг Минобрнауки РФ снова подтвердил соответствие города всем необходимым показателям: доля работников научно-производственного комплекса составляет 29%, исследователей – 42%, продукция комплекса в общем объёме отгруженных товаров достигла 98%. По показателям запас серьёзный, но автоматически статус не продлевается — это работа города, области и федерального уровня», — отметил Брынцалов.