В Реутове разработали стратегию продления статуса наукограда
Статус наукограда действует для Реутова до конца 2027 года. Для того, чтобы продлить его, в округе разработали стратегию социально-экономического развития на 2027–2042 годы.
Этот документ обсудили в ходе круглого стола, участие в котором приняли представители местных предприятий, эксперты и общественники, а также спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Стратегия отвечает всем нормам, обязательным для наукоградов.
«Реутов является наукоградом уже почти 23 года. Ежегодный мониторинг Минобрнауки РФ снова подтвердил соответствие города всем необходимым показателям: доля работников научно-производственного комплекса составляет 29%, исследователей – 42%, продукция комплекса в общем объёме отгруженных товаров достигла 98%. По показателям запас серьёзный, но автоматически статус не продлевается — это работа города, области и федерального уровня», — отметил Брынцалов.В стратегии, в частности, предусматривается соглашение между градообразующим предприятием «НПО машиностроения» и администрацией округа по целевой подготовке школьников и студентов, а также создание единой базы компаний, готовых принимать молодых местных жителей на стажировку и работу. Кроме того, стратегия затрагивает развитие транспортной системы, поддержку ИТ-сектора и пр.