В Дубне завершили капремонт второго этажа инфекционного отделения больницы

20 августа 2026, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Работы по капитальному ремонт второго этажа инфекционного отделения Дубненской больницы завершены. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





На площади 455 квадратных метров, где расположены девять боксов, установили современную систему вентиляции, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, а также все двери и окна. В настоящее время этаж обставляют новой мебелью.





«Ремонт инфекционного отделения — это серьезный шаг вперед для здравоохранения всего города. Старые стены, старое оборудование, старый подход к лечению — всё это в прошлом. Впереди точная диагностика, эффективное лечение, современные технологии и безусловный комфорт для пациентов», — заявил главврач Дубненской больницы Игорь Давронов.