Больницы Подмосковья получили около 160 наркозно-дыхательных аппаратов
157 единиц современного наркозно-дыхательного оборудования передали в 32 больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Такие аппараты используются при проведении операций, в реанимационных отделениях, в педиатрии и неонатологии.
«Наркозно-дыхательное оборудование применяется, когда пациенту необходимо обеспечить анестезию и вентиляцию легких. С начала года мы поставили в наши стационары 157 единиц этой медицинской техники на сумму почти 1,2 млрд рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Оборудование закупили в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.