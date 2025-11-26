Больницы Подмосковья получили около 160 наркозно-дыхательных аппаратов

26 ноября 2025, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

157 единиц современного наркозно-дыхательного оборудования передали в 32 больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Такие аппараты используются при проведении операций, в реанимационных отделениях, в педиатрии и неонатологии.





«Наркозно-дыхательное оборудование применяется, когда пациенту необходимо обеспечить анестезию и вентиляцию легких. С начала года мы поставили в наши стационары 157 единиц этой медицинской техники на сумму почти 1,2 млрд рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.