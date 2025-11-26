В Подольске оториноларингологи избавили пациента от кровоточащей опухоли в носу

26 ноября 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской больницы спасли пациента с кровоточащей опухолью носа. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В ЛОР-отделение обратился 34-летний мужчина с жалобами на заложенность и кровянистые выделения из правой половины носа. Ранее ему диагностировали капиллярную гемангиому – доброкачественную опухоль.

Фото: пресс-служба Минздрава МО





«Опухоли полости носа ранее встречались нам не раз, в том числе и гемангиомы. Однако с опухолью таких размеров, развившейся за очень короткий промежуток времени, мы столкнулись впервые. Операцию мы выполнили в тот же день. Используя эндоскопическое оборудование, успешно удалили патологические ткани», – рассказал врач-оториноларинголог Подольской больницы Андрей Морохай.