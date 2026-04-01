Больницы Подмосковья получили реабилитационное оборудование

01 апреля 2026, 13:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

39 единиц реабилитационного оборудования получили медицинское учреждения Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Реабилитационное оборудование используется для помощи пациентам, перенесшим тяжёлые травмы и заболевания. Его устанавливают в стационарах и в амбулаторных отделениях при поликлиниках.





«С начала 2026 года наши больницы получили 39 единиц такой медтехники на общую сумму более 44 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.