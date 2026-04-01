В Подмосковье в апреле проведут семь выездных донорских акций

01 апреля 2026, 12:25

Семь выездных акций по сбору донорской крови проведут в шести подмосковных городах в апреле специалисты Московского областного центра крови. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





6 и 29 апреля акции будут проходить в Дубне, 14 апреля — в Электростали, 15 апреля — в Талдоме, 17 апреля — в Сергиевом Посаде, 22 апреля — в Луховицах и 24 апреля — в Пересвете.

«Каждая донация дарит шанс на жизнь тем, кто остро нуждается в переливании крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами, ожогами и онкозаболеваниями, женщинам в трудных родах и новорождённым с патологиями», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.