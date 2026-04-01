В Подмосковье с начала года провели более 500 процедур ЭКО

01 апреля 2026, 12:45

Свыше 500 процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) провели в медучреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Пройти ЭКО можно бесплатно — по квоте в рамках обязательного медицинского страхования.





«С начала 2026 года в Подмосковье экстракорпоральное оплодотворение прошли свыше 500 пациенток. Всего в этом году в регионе планируется провести около пяти с половиной тысяч этих процедур», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.