В Подмосковье запустили онлайн-акцию по популяризации Детского телефона доверия

01 апреля 2026, 12:45

Московская область присоединилась к всероссийской онлайн-акции «Марафон доверия-2026». Она призвана напомнить детям, подросткам и их родителям, что они могут бесплатно получить экстренную психологическую помощь по номеру: 8-800-2000-122 или — с мобильного — по короткому номеру 124. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.





Акция будет проходить с 1 по 23 апреля на платформах социальной сети «ВКонтакте».





«Для участников акции подготовили конкурсы и онлайн-марафоны, в том числе — челлендж «Телефон доверия — это...», арт-акцию «Позвонить легко» и многое другое», — говорится в сообщении.

«Мы призываем всех активно участвовать в «Марафоне доверия 2026». Поделитесь постами, видео и творческими работами, чтобы о Детском телефоне доверия узнали как можно больше людей», — сказала начальник отдела «Телефон доверия» Центра инноваций социальной сферы Московской области Евгения Зеленина.