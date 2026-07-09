Больницы Подмосковья получили с начала года 216 холтеров и аппаратов ЭКГ
216 холтеровских мониторов и аппаратов для проведения электрокардиографии поступили в медучреждения Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Общая стоимость полученной медицинской техники составила около 150 миллионов рублей.
«Ключевую роль в выявлении заболеваний сердечно-сосудистой системы сегодня играет своевременная и точная диагностика. Новая техника позволит повысить доступность диагностики и качество оказания медпомощи жителям Подмосковья», — заявил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».