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Больницы Подмосковья получили с начала года 216 холтеров и аппаратов ЭКГ

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

216 холтеровских мониторов и аппаратов для проведения электрокардиографии поступили в медучреждения Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Общая стоимость полученной медицинской техники составила около 150 миллионов рублей.

«Ключевую роль в выявлении заболеваний сердечно-сосудистой системы сегодня играет своевременная и точная диагностика. Новая техника позволит повысить доступность диагностики и качество оказания медпомощи жителям Подмосковья», — заявил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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