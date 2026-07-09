В Пушкине открылся первый в Подмосковье Центр острых отравлений

09 июля 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Первый в Московской области Центр острых отравлений заработал на базе Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В Центре будут оказывать помощь пациентам с разными типами отравлений: химическими, бытовыми, от укусов змей, лекарственных препаратов, ядовитых грибов и пр.





«Открытие Центра острых отравлений является важным шагом в развитии специализированной медицинской помощи в Подмосковье. Там врачи смогут быстро определять вещество-токсикант, оценивать его концентрацию и подбирать наиболее эффективную терапию. Медучреждение оснастили оборудованием для ультрафиолетового облучения крови, гемодиализа, гемосорбции, плазмафереза, а также специальными анализаторами для лаборатории», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.