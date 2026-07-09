На сетях канализации в Подмосковье за неделю устранили более 200 засоров

09 июля 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

206 засоров канализационных сетей устранили в разных округах Подмосковья бригады Мосводоканала за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Засоры вызвал смыв в канализацию непредназначенных для этого предметов, в первую очередь — ткани и влажных салфеток.





«Когда в систему попадает посторонний предмет, он становится «якорем». На него наматываются другие неразлагаемые материалы, а также оседает жир, который смывают в мойку после приготовления пищи. Образуется тампонада. Засоры грозят подтоплениями и поломками канализационных насосных станций», — говорится в сообщении.