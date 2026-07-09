В сфере креативных индустрий Подмосковья работают 37,5 тыс. компаний и ИП

09 июля 2026, 11:00

оригинал Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Более семи с половиной тысяч юридических лиц и свыше 30 тысяч индивидуальных предпринимателей работают в Московской области в настоящее время в сфере креативных индустрий. Такие цифры назвала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Приоритетными креативными индустриями в Подмосковье считаются народные художественные промыслы и ремёсла, производство и показ фильмов и телепрограмм, ювелирное дело, мода, разработка программного обеспечения и гастрономия.





«В 2025 году Мособлдума приняла закон о развитии креативных индустрий, обеспечивший талантам юридический статус и благоприятную среду. Сегодня этот сектор экономики растёт стремительными темпами. По этому направлению мы видим и экспортный потенциал, и перспективы создания рабочих мест для молодёжи», — отметила Самединова.