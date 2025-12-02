Больницы Подмосковья получили с начала года 39 единиц ЛОР-оборудования

02 декабря 2025, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

39 современных аппаратов для диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа получили 12 медицинских учреждений Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В списке полученного оборудования есть оториноларингологические установки, системы эндоскопической визуализации, ларингоскопы, ЛОР-комбайны и пр.





«ЛОР-оборудование применяется как для постановки диагноза, так и для проведения операций. С начала года в наши больницы поставили 39 единиц такой техники. На её закупку выделили свыше 146 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.