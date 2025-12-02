Больницы Подмосковья получили с начала года 39 единиц ЛОР-оборудования
39 современных аппаратов для диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа получили 12 медицинских учреждений Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В списке полученного оборудования есть оториноларингологические установки, системы эндоскопической визуализации, ларингоскопы, ЛОР-комбайны и пр.
«ЛОР-оборудование применяется как для постановки диагноза, так и для проведения операций. С начала года в наши больницы поставили 39 единиц такой техники. На её закупку выделили свыше 146 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Закупка медицинского оборудования в Московской области ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьёва.