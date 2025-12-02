В Серебряных Прудах стартовала экологическая акция помощи птицам
Школа имени В.И. Чуйкова в Серебряных Прудах присоединилась к сезонной экологической акции «Покорми птиц зимой!». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Мероприятие проводится в рамках всероссийской «Недели добрых дел». Его участники должны сделать птичью кормушку, разместить её и регулярно наполнять подходящим кормом.
«За дело взялись юннаты. На школьном дворе они создали настоящую «птичью столовую» и наполнили кормушки полезными угощениями: специальными зерновыми лакомствами, сырыми крупами и нежареными семечками», — говорится в сообщении.Теперь всю зиму ребята будут пополнять и чистить кормушки и наблюдать за прилетающими туда птицами.
Присоединиться к экологической акции могут все желающие.