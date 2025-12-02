Студент из Серпухова занял 3 место на конкурсе профмастерства в Китае
Студент 3 курса Серпуховского колледжа Алексей Ленгард вошел в тройку лучших на Всекитайском конкурсе навыков по машиностроению. Соревнования прошли с 21 по 29 ноября в городе Тяньцзинь, Китай. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Алексей Ленгард и преподаватель спецдисциплин Виталий Павлуша представили Россию на конкурсе навыков по профессии «Оператор-наладчик пятиосевых многопроцессных числовых станков». В конкурсной программе студент успешно продемонстрировал свои знания и опыт.
На первом этапе Алексей создавал 3D-модель детали по чертежу. На втором этапе разрабатывал управляющую программу в САМ-системе и проводил симуляцию размещения инструмента, приспособлений и заготовки на станке.
В заключительном этапе он изготовил деталь на пятиосевом многопроцессном числовом станке, за что и получил награду.
Для участников организаторы подготовили краткое обучение по современному программному обеспечению, инструментам и оборудованию, использованным в соревнованиях. Всем студентам и мастерам вручили сертификаты об успешном прохождении программы.
Преподаватели, сопровождавшие российских участников, изучили методики и технологии профессионального образования Китая, оценили сильные и слабые стороны своих учебных процессов.
Российская делегация также посетила ведущие предприятия по производству роботов, а еще — Морской Тяньцзиньский колледж — один из крупнейших профессиональных колледжей Китая.
Алексей Ленгард и его наставник вернулись в Подмосковье с ценным опытом международного уровня, который они применят в учебном процессе Серпуховского колледжа.
