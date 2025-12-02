Студент из Серпухова занял 3 место на конкурсе профмастерства в Китае

02 декабря 2025, 13:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Студент 3 курса Серпуховского колледжа Алексей Ленгард вошел в тройку лучших на Всекитайском конкурсе навыков по машиностроению. Соревнования прошли с 21 по 29 ноября в городе Тяньцзинь, Китай. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.