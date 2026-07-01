Больницы Подмосковья получили с начала года 60 аппаратов УЗИ
60 аппаратов ультразвуковой диагностики общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей передали медицинским учреждениям Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Современное медоборудование помогает точнее выявлять патологии, а значит специалисты могут назначить максимально эффективное лечение. До конца года планируем поставить еще 62 УЗИ-аппарата», — заявил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Приборы поступили в Красногорскую, Люберецкую, Наро-Фоминску, Щёлковскую, Истринскую и другие больницы региона.