В четырёх МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по вопросам похорон

01 июля 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные выездные консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут в ближайшие две недели специалисты Центра мемориальных услуг в МФЦ в четырёх округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Консультанты расскажут, как оформить пособие на погребение, какие документы для этого нужны, и ответят на другие тематические вопросы.





«2 июля мероприятие будет проходить в офисе «Мои документы» в посёлке Тучково Рузского округа по адресу: улица Кирова, дом №1, 7 июля — в Красногорске (Дачная улица. Дом №11А), 9 июля — в химкинском микрорайоне Сходня (улица Чапаева, дом №7), а 14 июля — в посёлке Лопатино Ленинского округа (Сухановская улица, дом №1, строение 1)», — говорится в сообщении.