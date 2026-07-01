В Подмосковье обсудили способы вовлечения жителей в волонтёрскую деятельность

01 июля 2026, 11:53

Форум лидеров регионального движения «Волонтёры Подмосковья» состоялся в Электростали. Главной темой встречи стало привлечение жителей к добровольческой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.





В настоящее время движение «Волонтёры Подмосковья» объединяет свыше 68 тысяч человек.





«Волонтёры поддерживают участников СВО и их близких, ветеранов, заботятся об экологии, помогают в организации патриотических акций, форумов и фестивалей. Движение развивается каждый день, и чтобы этот рост продолжался, нам нужны драйверы — люди, которые будут рассказывать другим жителям Подмосковья о волонтёрстве, показывать, что это круто и доступно каждому. Именно такие лидеры и собрались в Электростали», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.