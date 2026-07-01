В Подмосковье обсудили способы вовлечения жителей в волонтёрскую деятельность
Форум лидеров регионального движения «Волонтёры Подмосковья» состоялся в Электростали. Главной темой встречи стало привлечение жителей к добровольческой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
В настоящее время движение «Волонтёры Подмосковья» объединяет свыше 68 тысяч человек.
Собравшиеся обсудили, как мотивировать людей разных возрастов приходить в волонтёрские центры, как сделать информацию о добровольчестве максимально доступной и какие форматы помощи сейчас нужны больше всего.«Волонтёры поддерживают участников СВО и их близких, ветеранов, заботятся об экологии, помогают в организации патриотических акций, форумов и фестивалей. Движение развивается каждый день, и чтобы этот рост продолжался, нам нужны драйверы — люди, которые будут рассказывать другим жителям Подмосковья о волонтёрстве, показывать, что это круто и доступно каждому. Именно такие лидеры и собрались в Электростали», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В министерстве отметили, что стать волонтёром просто: для этого достаточно обратиться в штаб движения в своём округе. Контакты отделений размещены по ссылке. Есть и другой вариант: можно перейти на сайт движения, нажать на кнопку «Стать волонтёром», заполнить анкету и выбрать подходящее для себя доброе дело.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выдачу грантов на реализацию проектов и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.